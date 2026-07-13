На Ставрополье ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА на промышленный объект

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края объявили о введении режима чрезвычайной ситуации местного характера. Причиной стал пожар на промышленном предприятии, возникший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном постановлении, опубликованном на сайте администрации округа.
Согласно тексту документа, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июля 2026 года. Налет дронов спровоцировал возгорание на территории промышленного объекта. В связи с этим границей зоны действия чрезвычайной ситуации официально определена территория хутора Вязники.
Как уточнили местные власти, ради обеспечения беспрепятственного проезда и безопасной работы автомобилей экстренных и специальных служб, в соседнем городе Михайловске полностью перекрыт участок автомобильной дороги от железнодорожного переезда.