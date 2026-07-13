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Четверо детей едва не утонули на водохранилище в Ростовской области

Перевернулась ватушка: четверых детей вовремя спасли на Цимлянском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области четверо детей едва не утонули во время отдыха на Цимлянском водохранилище. Ребятам вовремя помогли сотрудники службы спасения на водах, сообщили донские власти.

Оказалось, водитель гидроцикла прикрепил «ватрушку» и посадил в нее четверых детей. Немного позже гидроцикл внезапно перевернулся. После этого все оказались в воде. Судоводитель начал размахивать спасательным жилетом и громко кричать. Это сразу же заметили спасатели.

Детей в целости и сохранности доставили на берег. После этого с участниками инцидента провели беседу о правилах поведения на воде. Также им напомнили о рисках при использовании гидроциклов и буксируемых аттракционов.

Жителям Дона напоминают: происшествия на воде часто случаются из-за купания в запрещенных местах и при нарушении элементарных правил безопасности. Также заходить в воду опасно в состоянии алкогольного опьянения. В любой опасной ситуации следует звонить по номеру «112».

— Специалисты областных служб спасения дежурят на пляжах и регулярно приходят на помощь, но и отдыхающие должны помнить о безопасности, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

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