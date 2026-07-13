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В Волгоградской области из-за холодильника сгорела казачья хата

В казачьем хуторе Лучновский сгорел деревянный дом. Происшествие случилось накануне.

В казачьем хуторе Лучновский сгорел деревянный дом. Происшествие случилось накануне, 12 июля, в Урюпинском районе. По данным ГК МЧС по Волгоградской области, пламя бушевало на площади в 150 квадратов.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стал аварийный режим работы холодильника.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.

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