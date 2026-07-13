Под Дрогичином Buick влетел в телегу с молодыми людьми в полной темноте

В Дрогичинском районе произошло смертельное ДТП с Buick и гужевой повозкой. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Жуткая авария произошла 12 июля на автодороге местного назначения направлением Огдемер, Дрогичин, Городец. Предварительно установлено, что примерно в 23.20 55-летняя жительница Дрогичина за рулем Buick въехала в телегу, которой управлял 23-летний сельчанин.
Телега ехала попутно авто, но не была обозначена спереди фонарем, излучающим белый свет, а сзади фонарем, излучающим красный свет. Наезд произошел на 19 километре указанной автодороги практически в полной темноте.
На месте от полученных травм скончался возница, его 16-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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