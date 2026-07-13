Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Дрогичином Buick влетел в телегу с молодыми людьми в полной темноте

В Дрогичинском районе погиб молодой мужчина, когда Buick на скорости врезался в телегу на ночной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Дрогичинском районе произошло смертельное ДТП с Buick и гужевой повозкой. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Жуткая авария произошла 12 июля на автодороге местного назначения направлением Огдемер, Дрогичин, Городец. Предварительно установлено, что примерно в 23.20 55-летняя жительница Дрогичина за рулем Buick въехала в телегу, которой управлял 23-летний сельчанин.

Телега ехала попутно авто, но не была обозначена спереди фонарем, излучающим белый свет, а сзади фонарем, излучающим красный свет. Наезд произошел на 19 километре указанной автодороги практически в полной темноте.

На месте от полученных травм скончался возница, его 16-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее под Кобрином 15-летняя девушка погибла в жутком ДТП с полным молодежи BMW.

Еще милиция назвала белорусам четыре легких способа раскрыть мошенника.