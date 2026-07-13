Под Дрогичином Buick влетел в телегу с молодыми людьми в полной темноте

Жуткая авария произошла 12 июля на автодороге местного назначения направлением Огдемер, Дрогичин, Городец. Предварительно установлено, что примерно в 23.20 55-летняя жительница Дрогичина за рулем Buick въехала в телегу, которой управлял 23-летний сельчанин.