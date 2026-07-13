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В Энергодаре дрон ВСУ атаковал пожарную часть

В Запорожской области под удар украинского БПЛА попали спасатели. Дрон атаковал территорию пожарной части в Энергодаре, повредив здание и служебную автоцистерну. По счастливой случайности обошлось без жертв среди личного состава МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Энергодар Запорожской области украинский беспилотник совершил атаку на территорию пожарно-спасательной части. В результате удара повреждена инфраструктура ведомства и специальная техника, среди сотрудников МЧС пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Инцидент в городе-спутнике Запорожской АЭС произошел 13 июля. По данным экстренного ведомства, опубликованным в мессенджере MAX, вражеский БПЛА нанес удар непосредственно по территории расположения спасательных подразделений.

«В результате происшествия повреждено здание пожарной части и одна из пожарных автоцистерн. Личный состав, к счастью, не пострадал», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУ МЧС по Запорожской области.

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