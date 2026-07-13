В Энергодаре дрон ВСУ атаковал пожарную часть

Инцидент в городе-спутнике Запорожской АЭС произошел 13 июля. По данным экстренного ведомства, опубликованным в мессенджере MAX, вражеский БПЛА нанес удар непосредственно по территории расположения спасательных подразделений.
«В результате происшествия повреждено здание пожарной части и одна из пожарных автоцистерн. Личный состав, к счастью, не пострадал», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУ МЧС по Запорожской области.
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