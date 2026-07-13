На правобережье Красноярска конфликт во дворе закончился убийством

Тогда между компанией молодых людей и 32-летним мужчиной вспыхнул конфликт, однако словами дело не ограничилось. После ссоры обиженный горожанин вернулся домой, взял кухонный нож и снова пошел во двор. Там он и зарезал парня — удары агрессор наносил в спину и шею. Пострадавший скончался на месте происшествия.