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На Урале водителю КАМАЗа избрали меру пресечения после гибели ребёнка

Ребёнок погиб под колёсами грузовика во дворе жилого дома.

Источник: Свердловский областной суд

Ленинский районный суд Нижнего Тагила запретил Александру Огольцову управлять транспортом на время расследования ДТП, в котором погиб ребёнок.

Авария произошла 12 июля около 11:10 у дома на улице Лисогорской. По версии следствия, водитель КАМАЗа начал движение и наехал на 5-летнюю девочку, находившуюся на проезжей части. Ребёнок скончался на месте.

Огольцову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Суд оставил его на свободе, но обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами.