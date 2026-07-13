На Урале водителю КАМАЗа избрали меру пресечения после гибели ребёнка

Ленинский районный суд Нижнего Тагила запретил Александру Огольцову управлять транспортом на время расследования ДТП, в котором погиб ребёнок.
Авария произошла 12 июля около 11:10 у дома на улице Лисогорской. По версии следствия, водитель КАМАЗа начал движение и наехал на 5-летнюю девочку, находившуюся на проезжей части. Ребёнок скончался на месте.
Огольцову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Суд оставил его на свободе, но обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами.