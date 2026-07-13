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Сотни голов скота эвакуируют из подтопленного молочного кооператива под Ирбитом

В Ирбите подтопило крупный молочно-товарный комплекс СПК «Килачевский». На предприятии началась эвакуация скота, сообщил в соцсетях глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

По данным на вечер 12 июля, из 5 тыс. голов вывезли около 300. Эвакуация продолжается.

«Река Ирбитка стоит на том же уровне, соответственно, село Килачевское и деревня Шарапова остаются затопленными, продолжается эвакуация жителей в ПВР и скота с комплекса СПК “Килачевский”. По прогнозам, вода идет в сторону Зайково. Готовимся и там, пункты временного размещения разворачиваются практически на каждой территории», — написал господин Никифоров.

Ранее сообщалось, что для помощи местным жителям в село Килачевское прибыла аэромобильная группировка МЧС Тюменской области.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС, ограничено или прекращено движение на некоторых участках дорог, в том числе на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень».

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