В Перми в ДТП с автобусом и трамваем пострадали пассажиры

Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью пассажирам общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Пермскому краю.
Авария произошла 13 июля в Мотовилихинском районе Перми на бульваре Гагарина: здесь столкнулись рейсовый автобус и трамвай. При этом получили различные травмы два пассажира. Им была оказана медицинская помощь.
По факту причинения вреда их здоровью следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследование продолжается. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.