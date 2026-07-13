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Поезд «Таврия» из Симферополя в Москву задерживается на 10 часов

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути следования задерживается поезд «Таврия», следующий из Симферополя в Москву, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 15:00 мск следуют с опозданием поезда из Крыма: поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием 10 часов; поезд №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 9 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения.

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