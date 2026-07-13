Поезд «Таврия» из Симферополя в Москву задерживается на 10 часов

«По состоянию на 15:00 мск следуют с опозданием поезда из Крыма: поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием 10 часов; поезд №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 9 часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше