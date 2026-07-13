Двое диверсантов из Ростовской области получили до 18 лет колонии за госизмену

Ростовский областной суд вынес суровый приговор двум местным жителям, признанным виновными в совершении диверсии и государственной измене. Одному из подсудимых назначено 16 лет лишения свободы, второму — 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Согласно материалам дела, фигуранты действовали по предварительному сговору. В рамках своей преступной деятельности они совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на территории региона. Действия подсудимых были квалифицированы как диверсия и государственная измена.
«За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом», — уточняется в официальном релизе Ростовского областного суда.
По решению суда, осужденный к 16 годам проведет первые два года в тюрьме (учреждении с наиболее жестким режимом содержания), а его подельник — первые три года. Оставшиеся сроки оба диверсанта будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.