В сызранском СИЗО нашли наркотики в пакете с овсянкой

Наркотик замаскировали под обычные овсяные хлопья, однако сотрудники почувствовали неладное и изъяли вещество до того, как оно попало к адресату. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются все причастные к организации канала доставки наркотических средств в учреждение. Также решается вопрос о заведении уголовного дела.