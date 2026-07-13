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Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в атаке на аэропорт Саны

Представители йеменского движения хуситов обвинили саудовских военных в нанесении ударов по международному аэропорту Саны, столицы Йемена. Об этом сообщает Associated Press.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации». Он также подчеркнул, что «эта агрессия не останется без ответа».

Как отмечает агентство, в настоящее время из аэропорта Саны и прилегающих к нему районов проводится эвакуация людей.

По данным AP, рост напряженности между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами происходит на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, которая наблюдается в последние дни.

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