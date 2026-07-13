Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в атаке на аэропорт Саны

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации». Он также подчеркнул, что «эта агрессия не останется без ответа».
Как отмечает агентство, в настоящее время из аэропорта Саны и прилегающих к нему районов проводится эвакуация людей.
По данным AP, рост напряженности между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами происходит на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, которая наблюдается в последние дни.
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