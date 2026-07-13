В челябинском ЖК «Западный луч» эвакуировали банк и офис

В региональном главке МВД сообщили, что причиной эвакуации стал бесхозный рюкзак, обнаруженный в помещении отделения банка. Хозяина рядом не оказалось, поэтому сотрудники полиции приняли стандартные меры реагирования — оцепили прилегающую территорию и вывели граждан из зоны возможного риска. После осмотра территории и самого рюкзака силовики пришли к выводу, что угрозы нет.