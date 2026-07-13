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В Перми столкнулись автобус и трамвай, есть пострадавшие

СКР возбудил уголовное дело после аварии с общественным транспортом в Перми. На бульваре Гагарина столкнулись маршрутный автобус и трамвай, двое пассажиров получили травмы. Следователи дадут правовую оценку действиям перевозчиков, не обеспечивших безопасность людей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Перми. В результате столкновения маршрутного автобуса и трамвая травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Поводом для реакции правоохранительных органов стали публикации в средствах массовой информации. Инцидент произошел 13 июля 2026 года на бульваре Гагарина в Мотовилихинском районе города. Пострадавшим пассажирам была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по Мотовилихинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).