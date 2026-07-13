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МЧС: на реке Ветлуга нашли погибшего — подробности происшествия

Трагическое происшествие случилось в Краснобаковском районе.

Источник: Время

ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщает о трагическом происшествии на реке Ветлуга в Краснобаковском муниципальном округе.

11 июля в ведомство поступило сообщение о пропаже человека, после чего на место выехали поисково‑спасательные службы.

13 июля водолазная группа Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС обнаружила и извлекла из воды тело погибшего мужчины. Обстоятельства происшествия и причины гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за неделю на водоёмах Нижегородской области погибли 10 человек.

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