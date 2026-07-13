МЧС: на реке Ветлуга нашли погибшего — подробности происшествия

ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщает о трагическом происшествии на реке Ветлуга в Краснобаковском муниципальном округе.
11 июля в ведомство поступило сообщение о пропаже человека, после чего на место выехали поисково‑спасательные службы.
13 июля водолазная группа Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС обнаружила и извлекла из воды тело погибшего мужчины. Обстоятельства происшествия и причины гибели устанавливаются.
Ранее сообщалось, что за неделю на водоёмах Нижегородской области погибли 10 человек.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше