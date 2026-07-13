Женщину и троих детей спасли на воде в Башкирии

Буквально в то же время на реке из-за сильного ветра и течения надувной матрас с тремя детьми понесло в сторону деревни Кабаково. Трагедии удалось избежать благодаря реакции отдыхающих. Одного из детей, самого младшего, вытащили рядом с пляжем, а двоих других детей спасли чуть ниже по течению неравнодушные граждане, которые бросились на помощь. Все дети живы, их жизням ничего не угрожает.