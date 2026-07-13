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Пожар разгорелся в районе Новочеркасского шоссе в Ростовской области

МЧС: на Новочеркасском шоссе горит мусор, площадь пожара — 100 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 июля жители Ростовской области заметили черный дым от пожара в районе Новочеркасского шоссе. Сообщения появились в соцсетях. Позже ситуацию прокомментировали в МЧС.

— Вызов поступил в 15:48. Вблизи Новочеркасского шоссе, 111 на площади в 100 кв. метров загорелся мусор, — прокомментировали в прессс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте от экстренной службы задействовали 16 человек и четыре автоцистерны.

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