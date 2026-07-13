Двое детей пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске в результате атаки беспилотника поврежден многоквартирный жилой дом, травмы получили двое несовершеннолетних. Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков.
По словам главы муниципалитета, ЧП произошло на Банковской улице. В жилом здании выбиты окна и зафиксированы локальные разрушения, также повреждены припаркованные во дворе автомобили. Двоим пострадавшим детям оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Территория вокруг дома оцеплена, экстренные и коммунальные службы уже расчищают двор и фасад от обломков. Оценка ущерба и техническое обследование здания продлятся до завтра.
Для жильцов организовали пункт временного размещения в школе № 4 в Молодежном проезде. Там можно получить горячее питание, принять душ и остаться на ночь, людям помогают врачи, психологи и юристы. Отдельное место власти предусмотрели для домашних питомцев, чтобы хозяевам не пришлось оставлять их без присмотра.
Минувшей ночью Московский регион подвергся массированному налету украинских БПЛА. О попадании беспилотника в жилой дом в Солнечногорске сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.