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В Нестеровском районе обнаружили авиационную бомбу

Боеприпас времен войны был вывезен и уничтожен.

Источник: Комсомольская правда

В Нестеровском районе вблизи поселка Зеленое на торфодобывающем предприятии при проведении работ обнаружили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба областного МЧС.

Специалисты эвакуировали и уничтожили на полигоне опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Отметим, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено уже 19753 взрывоопасных предмета, в том числе 88 авиабомб.

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