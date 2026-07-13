В Нестеровском районе обнаружили авиационную бомбу

В Нестеровском районе вблизи поселка Зеленое на торфодобывающем предприятии при проведении работ обнаружили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба областного МЧС.
Специалисты эвакуировали и уничтожили на полигоне опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Отметим, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено уже 19753 взрывоопасных предмета, в том числе 88 авиабомб.
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