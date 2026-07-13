Черный дым от горящего камыша окутал север Волгограда

Крупный ландшафтный пожар в настоящее время тушат в Тракторозаводском районе Волгограда. По сообщению ГУ МЧС России по региону, горит трава и сухая растительность. Площадь возгорания еще уточняется. Пожарные подразделения производят тушение.
Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 14:09 мск. Очевидцы уточняют, что на Тракторном горят заросли камыша. В соцсетях публикуют кадры, на которых небо над многоквартирными домами затянуто черным дымом.
По предварительным данным, угрозы для жилых строений пожар не представляет.
Видео: Волгоград / МАКС.
Фото из архива V102.RU.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше