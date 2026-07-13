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Сын обманул мать-пенсионерку и лишил ее единственного жилья под Волгоградом

В Волгоградской области прокуратура передала в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Во Фролово Волгоградской области будут судить 40-летнего местного жителя, который обманул собственную мать и оставил ее без единственного жилья, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в начале апреля 2025 года мужчина уговорил 73-летнюю пенсионерку подписать договор купли-продажи изолированной части жилого дома и земельного участка. При этом никаких денег он матери не передавал. Сын убедил женщину, что это нужно для получения кредита под залог недвижимости. Таким образом, он лишил пожилую женщину единственного места, где она могла жить.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили во Фроловский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.