Сын обманул мать-пенсионерку и лишил ее единственного жилья под Волгоградом

По версии следствия, в начале апреля 2025 года мужчина уговорил 73-летнюю пенсионерку подписать договор купли-продажи изолированной части жилого дома и земельного участка. При этом никаких денег он матери не передавал. Сын убедил женщину, что это нужно для получения кредита под залог недвижимости. Таким образом, он лишил пожилую женщину единственного места, где она могла жить.