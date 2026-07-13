В Арзамасе осудили мужчину за осквернение мемориала «Борцам за Советскую власть»

Следственный отдел по городу Арзамас Следственного управления СК РФ по Нижегородской области сообщил о вынесении приговора 38‑летнему местному жителю, признанному виновным в осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.
По итогам расследования суд признал собранные следователем доказательства достаточными для квалификации деяний по пункту «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что 28 марта 2026 года мужчина сжёг в пламени Вечного огня возложенные к мемориалу «Борцам за Советскую власть» цветы и венки, а также руками перекрыл сопло газовой горелки, чем затушил пламя Вечного огня.
В ходе предварительного следствия следователи провели комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Суд назначил обвиняемому наказание в виде принудительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.
Ранее сообщалось, что полиция нашла подростков, повредивших в Арзамасе выставку в честь Пушкина.