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В Москве 11 человек обвинили в обслуживании мошеннических сим-боксов

Следственный комитет сообщил об установлении причастности 11 человек к преступному сообществу, обслуживавшему сим-боксы в Москве. По версии следствия, участники группы размещали оборудование в арендованных квартирах и обеспечивали прохождение телефонного трафика, который использовался мошенниками.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обеспечивавшего работу оборудования для телефонных мошенников. Одиннадцати фигурантам предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

По версии следствия, организатор схемы, находившийся на территории Украины, привлек к незаконной деятельности операторов. Обвиняемые снимали квартиры в Москве и размещали там оборудование, через которое проходил телефонный трафик.

Предполагается, что преступная ячейка действовала с сентября 2025 года по май 2026 года.

Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем. Следователи устанавливают других возможных соучастников, потерпевших и размер причиненного ущерба.