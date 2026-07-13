В Москве 11 человек обвинили в обслуживании мошеннических сим-боксов

Следственный комитет сообщил об установлении причастности 11 человек к преступному сообществу, обслуживавшему сим-боксы в Москве. По версии следствия, участники группы размещали оборудование в арендованных квартирах и обеспечивали прохождение телефонного трафика, который использовался мошенниками.