В Москве 11 человек обвинили в обслуживании мошеннических сим-боксов

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обеспечивавшего работу оборудования для телефонных мошенников. Одиннадцати фигурантам предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
По версии следствия, организатор схемы, находившийся на территории Украины, привлек к незаконной деятельности операторов. Обвиняемые снимали квартиры в Москве и размещали там оборудование, через которое проходил телефонный трафик.
Предполагается, что преступная ячейка действовала с сентября 2025 года по май 2026 года.
Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем. Следователи устанавливают других возможных соучастников, потерпевших и размер причиненного ущерба.