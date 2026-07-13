Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный 42-летней нижегородкой полицейский умер в больнице

Он служил в органах внутренних дел более 9 лет.

Источник: Время

Участковый уполномоченный полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице после полученного ножевого ранения 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

9 июля капитан полиции пришел к 42-летней нижегородке, проходящей по возбужденному уголовному делу свидетельницей. Женщина ударила его ножом. Она задержана и заключена под стражу.

Погибший Сергей Мурыгин служил в органах внутренних дел более 9 лет и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок.

«ГУ МВД России по Нижегородской области семье полицейского будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания», — говорится в сообщении.