Раненный 42-летней нижегородкой полицейский умер в больнице

Участковый уполномоченный полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице после полученного ножевого ранения 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
9 июля капитан полиции пришел к 42-летней нижегородке, проходящей по возбужденному уголовному делу свидетельницей. Женщина ударила его ножом. Она задержана и заключена под стражу.
Погибший Сергей Мурыгин служил в органах внутренних дел более 9 лет и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок.
«ГУ МВД России по Нижегородской области семье полицейского будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в организации процедуры прощания», — говорится в сообщении.