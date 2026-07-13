Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани запросили пожизненное

Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в 2023 году. Коллегия присяжных заседателей 28 мая 2026 года единогласно признала троих местных жителей — Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна — виновными и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.