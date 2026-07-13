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В США при стрельбе с участием сотрудников ICE погиб человек

Спикер Палаты представителей штата Мэн сообщил о стрельбе с участием ICE в Биддефорде. На месте работают полиция штата и Департамент общественной безопасности. Представители ведомства пока не дали официальных комментариев.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В городе Биддефорд (штат Мэн) произошла стрельба с участием сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в результате которой погиб один человек. Как отмечает CNN, это второй менее чем за неделю смертельный инцидент с участием сотрудников ведомства.

Об инциденте сообщил спикер Палаты представителей штата Мэн Райан Фекто. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции штата и Департамента общественной безопасности. Фекто предположил, что расследованием обстоятельств произошедшего также займется ФБР.

Полиция Биддефорда подтвердила CNN, что в этом районе произошел «полицейский инцидент», однако отказалась раскрывать подробности. Представители ICE и Министерства внутренней безопасности США пока не ответили на запросы СМИ.

Шестью днями ранее смертельный инцидент с участием сотрудника ICE произошел в Хьюстоне. Федеральный агент застрелил мексиканского иммигранта во время остановки автомобиля.

В январе в США прошла волна протестов после двух смертельных инцидентов с участием федеральных миграционных служб. 7 января в Миннеаполисе сотрудники ICE во время операции по поиску нелегальных мигрантов попытались задержать находившуюся за рулем женщину. Когда автомобиль начал движение, один из агентов открыл огонь. Женщина скончалась.

24 января в Миннеаполисе сотрудник пограничной службы застрелил мужчину. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что он оказал сопротивление федеральным агентам, пытавшимся изъять у него оружие.

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