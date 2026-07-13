В США при стрельбе с участием сотрудников ICE погиб человек

Об инциденте сообщил спикер Палаты представителей штата Мэн Райан Фекто. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции штата и Департамента общественной безопасности. Фекто предположил, что расследованием обстоятельств произошедшего также займется ФБР.
Полиция Биддефорда подтвердила CNN, что в этом районе произошел «полицейский инцидент», однако отказалась раскрывать подробности. Представители ICE и Министерства внутренней безопасности США пока не ответили на запросы СМИ.
Шестью днями ранее смертельный инцидент с участием сотрудника ICE произошел в Хьюстоне. Федеральный агент застрелил мексиканского иммигранта во время остановки автомобиля.
В январе в США прошла волна протестов после двух смертельных инцидентов с участием федеральных миграционных служб. 7 января в Миннеаполисе сотрудники ICE во время операции по поиску нелегальных мигрантов попытались задержать находившуюся за рулем женщину. Когда автомобиль начал движение, один из агентов открыл огонь. Женщина скончалась.
24 января в Миннеаполисе сотрудник пограничной службы застрелил мужчину. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что он оказал сопротивление федеральным агентам, пытавшимся изъять у него оружие.