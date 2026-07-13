В США при стрельбе с участием сотрудников ICE погиб человек

В городе Биддефорд (штат Мэн) произошла стрельба с участием сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в результате которой погиб один человек. Как отмечает CNN, это второй менее чем за неделю смертельный инцидент с участием сотрудников ведомства.