Нижегородская область заняла четвертое место в России по числу ДТП

Нижегородская область заняла четвертое место среди регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг».
За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1 815 аварий, что на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в стране за январь-июнь произошло 54 289 ДТП, а общероссийский уровень аварийности снизился на 3,2%.
Кроме того, Нижегородская область заняла седьмое место в стране по числу аварий с участием детей-пассажиров. За полгода в регионе произошло 80 таких ДТП, однако количество подобных происшествий сократилось на 18,4%. По данным аналитиков, это стало самым значительным снижением показателя среди регионов первой десятки рейтинга.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область оказалась на 48 месте по доступности жилья в России.