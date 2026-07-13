Нижегородская область заняла четвертое место в России по числу ДТП

За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1 815 аварий, что на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в стране за январь-июнь произошло 54 289 ДТП, а общероссийский уровень аварийности снизился на 3,2%.