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На Ставрополье при пожаре в промзоне пострадал один человек

После атаки украинских беспилотников в промышленной зоне Михайловска в ночь на 13 июля произошел пожар. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что возгорание локализовано, один человек пострадал. Угрозы его жизни нет, ему оказывают медицинскую помощь. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В ночь на 13 июля на территории промышленной зоны в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края произошел пожар после атаки украинских БПЛА. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, пострадал один человек, угрозы его жизни нет.

Пожар удалось локализовать. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

«Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано… По уточненным данным, в результате пожара есть один пострадавший, угрозы для жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Владимиров в мессенджере MAX.

Утром 13 июля губернатор сообщал, что после атаки беспилотников возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На тот момент, по оперативным данным, пострадавших не было. Пожар тушили расчеты экстренных служб, на месте находился глава округа Игорь Серов.

Ранее, 9 июля, после атаки беспилотника пожар произошел на территории предприятия в Шпаковском округе. Огонь распространился на резервуары с горючими материалами, из близлежащих домов эвакуировали жителей. Специалисты регионального Минприроды не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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