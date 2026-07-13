Скончался полицейский, получивший ранение ножом от нижегородки

Участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 Нижнего Новгорода капитан полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице 13 июля после полученного ножевого ранения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, 9 июля возле дома на улице Старых Производственников 42-летняя женщина, проходившая свидетельницей по уголовному делу, нанесла полицейскому удар ножом во время исполнения им служебных обязанностей. После нападения сотрудника МВД экстренно госпитализировали, а подозреваемую задержали и заключили под стражу.
Сергей Мурыгин прослужил в органах внутренних дел более девяти лет и, как отметили в региональном главке МВД, зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок. В ведомстве заявили, что семье полицейского окажут всю необходимую помощь, в том числе в организации прощания.