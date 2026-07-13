Скончался полицейский, получивший ранение ножом от нижегородки

Сергей Мурыгин прослужил в органах внутренних дел более девяти лет и, как отметили в региональном главке МВД, зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок. В ведомстве заявили, что семье полицейского окажут всю необходимую помощь, в том числе в организации прощания.