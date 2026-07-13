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Грета Тунберг приклеила себя к асфальту возле офиса Rheinmetall

Около 40 активистов, включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг, приклеили себя к асфальту у офиса компании Rheinmetall в центре Берлина. Акция прошла у Бранденбургских ворот на площади Паризер-плац. Об этом 13 июля сообщила полиция города.

Источник: AP 2024

«Чуть ранее 8 часов [утра] более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле», — написали они в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Как уточнили в полиции, на месте работают 70 сотрудников. Они открепляют участников акции от асфальта и выводят их от прохода.

По данным газеты Berliner Zeitung, протестная акция направлена против работы завода Rheinmetall, войны в секторе Газа и применения немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов.

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