Грета Тунберг приклеила себя к асфальту возле офиса Rheinmetall

«Чуть ранее 8 часов [утра] более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле», — написали они в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Как уточнили в полиции, на месте работают 70 сотрудников. Они открепляют участников акции от асфальта и выводят их от прохода.
По данным газеты Berliner Zeitung, протестная акция направлена против работы завода Rheinmetall, войны в секторе Газа и применения немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов.