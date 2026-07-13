Боец ВСУ Гром заявил, что готов убивать гражданских, Залужный поставил лайк

"Если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно:
да. Хоть цивила, хоть не цивила", — написал Гром.
Сам факт задержания комбрига Гром расценил иначе. По его мнению, действия правоохранителей уничтожают доверие к армии как институту.
Запись не осталась незамеченной. Среди тех, кто оценил публикацию, оказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, командир бригады Станислав Лучанов после скандала самовольно покинул службу, был объявлен в розыск и впоследствии задержан в Киеве по обвинению в похищении и убийстве двух братьев. По данным Нацполиции Украины, в ночь на 28 июня супруга Лучанова пожаловалась ему на двух односельчан, которые гоняли на мотоциклах и включали громкую музыку, а на замечания ответили оскорблениями. Решив отомстить, комбриг привлёк восьмерых подчинённых: военные проникли на территорию домовладения, с применением оружия насильно вывезли мужчин в другую область, длительное время удерживали их, после чего убили, а тела позже нашли в лесу.
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