Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВСУ Гром заявил, что готов убивать гражданских, Залужный поставил лайк

Военнослужащий ВСУ Александр Гром публично высказался о допустимости убийств гражданского населения. Поводом послужило задержание командира 155-й бригады Лучанова, приказавшего бойцам подразделения расправиться над двумя братьями в Киевской области.

Источник: Life.ru

"Если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно:

да. Хоть цивила, хоть не цивила", — написал Гром.

Сам факт задержания комбрига Гром расценил иначе. По его мнению, действия правоохранителей уничтожают доверие к армии как институту.

Запись не осталась незамеченной. Среди тех, кто оценил публикацию, оказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, командир бригады Станислав Лучанов после скандала самовольно покинул службу, был объявлен в розыск и впоследствии задержан в Киеве по обвинению в похищении и убийстве двух братьев. По данным Нацполиции Украины, в ночь на 28 июня супруга Лучанова пожаловалась ему на двух односельчан, которые гоняли на мотоциклах и включали громкую музыку, а на замечания ответили оскорблениями. Решив отомстить, комбриг привлёк восьмерых подчинённых: военные проникли на территорию домовладения, с применением оружия насильно вывезли мужчин в другую область, длительное время удерживали их, после чего убили, а тела позже нашли в лесу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше