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Огромный провал в земле лишил воды жителей нескольких улиц в Новосибирске

В Новосибирске жители сразу нескольких улиц остались без воды после масштабного проседания грунта в месте прохождения коммуникаций. Кадры ЧП появились в паблике «Инцидент Новосибирск». Городской водоканал уже пообещал пострадавшим разобраться в проблеме.

В Новосибирске появилась дыра в земле. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск.

Местные жители уже засняли огромную яму на видео. Причины появления разлома предстоит выяснить. Сейчас воды нет в домах на улицах Горского, Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.

Ранее сообщалось, что в некоторых населённых пунктах Крыма перебои с электроснабжением продолжались более 12 дней. Для предотвращения подобных ситуаций власти приступают к обеспечению наиболее пострадавших территорий автономными источниками электропитания. Причины сбоев с подачей света — удары дронов ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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