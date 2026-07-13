Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП со скорой в Орловской области

В результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в городе Ливны Орловской области один человек погиб и еще шесть пострадали. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил 112.
Авария произошла на улице Свердлова.
— В результате погиб водитель автомобиля медиков. Еще шесть человек госпитализированы с различными травмами, — говорится в публикации.
Информацию о пострадавших уточняют, передает Telegram-канал.
3 июля на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара в Москве скорая помощь столкнулась с другими автомобилями, в результате чего пострадали два человека, включая одного из врачей. По словам очевидцев, скорую не пропустили на перекрестке, а после столкновения автомобиль медиков опрокинулся.