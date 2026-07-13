Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП со скорой в Орловской области

3 июля на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара в Москве скорая помощь столкнулась с другими автомобилями, в результате чего пострадали два человека, включая одного из врачей. По словам очевидцев, скорую не пропустили на перекрестке, а после столкновения автомобиль медиков опрокинулся.