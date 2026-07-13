В Астрахани школьница отдала мошенникам деньги и золото почти на 30 млн рублей

Ранее МВД предупредило, что мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети, предлагая лёгкий заработок и прося передать банковскую карту для «ошибочных переводов» с возвратом на другой счёт. В ведомстве советуют насторожиться при просьбах перевести деньги, доступе к карте, переписке и срочности.