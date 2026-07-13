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В Воронежской области опасность атаки дронов объявили 13 июля вечером

Губернатор и спасатели призывают перебраться в комнаты без окон.

Источник: Комсомольская правда

13 июля в 19:38 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Кроме того, в Лискинском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Работают системы оповещения.

Тем, кто оказался на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. А тем, кто сейчас находится дома, спасатели посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную, кладовую.

Напомним, что сегодня дважды в Воронежской области действовал режим ракетной опасности — с 10:43 до 11:33 и с 12:04 до 13:38. И днем над регионом сбили один беспилотник.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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