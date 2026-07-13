Бывшему вице-губернатору Брянской области Симоненко дали девять лет за хищения

В июне прошлого года вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу о фортификационных сооружениях. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. До этого в местном правительстве начали расследовать хищения. Ранее Симоненко уже неоднократно попадал под арест. «Вечерняя Москва» разбиралась в деле вице-губернатора.