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Бывшему вице-губернатору Брянской области Симоненко дали девять лет за хищения

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к девяти годам и девяти месяцам колонии по делу о хищениях на «зубах дракона». Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили участники процесса.

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к девяти годам и девяти месяцам колонии по делу о хищениях на «зубах дракона». Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили участники процесса.

Кроме того, суд лишил политика права занимать определенные должности на два года и девять месяцев, а также «Ордена дружбы».

— Экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура приговорен к 9,5 годам колонии; предприниматель Яськов — к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы, сын Симоненко Юрий — к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы, — пишет RT.

В июне прошлого года вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу о фортификационных сооружениях. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. До этого в местном правительстве начали расследовать хищения. Ранее Симоненко уже неоднократно попадал под арест. «Вечерняя Москва» разбиралась в деле вице-губернатора.

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