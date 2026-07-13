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Бориса Надеждина* отпустили под обязательство явиться в суд

Политика Бориса Надеждина* отпустили из отдела полиции после составления административного протокола. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

Источник: Life.ru

По словам юриста, в отношении Надеждина* составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики или символики экстремистских организаций. Рассмотрение дела назначено на 17 июля в Долгопрудненском городском суде Московской области.

Как уточнил адвокат, поводом для составления протокола стала ссылка на видеоролик, которую Надеждин* ранее разместил в своих социальных сетях.

Напомним, политика задержали сегодня. Статус иноагента присвоили ему 10 июля. В 2024‑м он пытался баллотироваться в президенты, но ЦИК не допустил его из‑за множества недействительных подписей.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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