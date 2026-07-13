Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на Калужском шоссе

Ранее «газель» загорелась после того, как врезалась в два грузовика на 7-м километре МКАД. Грузовик буксировал фургон, в какой-то момент они остановились. Спустя некоторое время в них врезалась пассажирская «газель» и загорелась. После этого легковой автомобиль, объезжая место аварии, сбил одного из участников ДТП. Всего в результате аварии пострадали два человека.