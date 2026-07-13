Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на Калужском шоссе

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с тремя машинами на 23-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в ТиНАО. По предварительным данным, на 23-м километре Калужского шоссе (по направлению в область) произошло столкновение трех транспортных средств, — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы в настоящее время работают на месте инцидента, уточнило ведомство в МАКС.
В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили, что из-за ДТП движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на трех километрах. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.
Ранее «газель» загорелась после того, как врезалась в два грузовика на 7-м километре МКАД. Грузовик буксировал фургон, в какой-то момент они остановились. Спустя некоторое время в них врезалась пассажирская «газель» и загорелась. После этого легковой автомобиль, объезжая место аварии, сбил одного из участников ДТП. Всего в результате аварии пострадали два человека.