Годовалый ребенок выпал из окна базы отдыха в Подмосковье

4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, после чего его госпитализировали. По данным журналистов, мальчик не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.