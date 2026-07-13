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Годовалый ребенок выпал из окна базы отдыха в Подмосковье

В Одинцове годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа базы отдыха «Солнечная поляна — 2», в результате чего получил травмы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил 112.

В Одинцове годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа базы отдыха «Солнечная поляна — 2», в результате чего получил травмы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил 112.

— Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства падения выясняются, — передает Telegram-канал.

4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, после чего его госпитализировали. По данным журналистов, мальчик не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.

27 июня 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа дома на улице Большой Санкт-Петербургской в Великом Новгороде, в результате чего ее госпитализировали.