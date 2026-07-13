Поиски двух подростков завершены в горах Алматы

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время спуска с пика Шымбулачка двое подростков потеряли ориентир и сбились с маршрута. Они оказались в районе пика Башут.
«На поиски выехали спасатели службы спасения. В условиях сложного горного рельефа специалисты обнаружили подростков, оказали одному из них первую помощь из-за травмы ноги и с использованием альпинистского снаряжения безопасно эвакуировали их», — сообщили в ведомстве.
Подростков доставили в безопасное место и передали родителям.
«При выходе в горы необходимо строго соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа», — напомнили в МЧС.