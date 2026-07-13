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Поиски двух подростков завершены в горах Алматы

В горах Алматы найдены два подростка, которые потерялись во время спуска с пика Шымбулачка. Одному из них была оказана первая помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время спуска с пика Шымбулачка двое подростков потеряли ориентир и сбились с маршрута. Они оказались в районе пика Башут.

«На поиски выехали спасатели службы спасения. В условиях сложного горного рельефа специалисты обнаружили подростков, оказали одному из них первую помощь из-за травмы ноги и с использованием альпинистского снаряжения безопасно эвакуировали их», — сообщили в ведомстве.

Подростков доставили в безопасное место и передали родителям.

«При выходе в горы необходимо строго соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа», — напомнили в МЧС.

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