Административное здание загорелось в Нижнем Новгороде

На ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде загорелось административное здание. Об этом 13 июля сообщили в ГУ МЧС региона.
Здание является неэксплуатируемым. Когда пожарные прибыли на место, горели перекрытия между 2 и 3 этажами. Площадь огня составила 40 кв. м.
В тушении пожара участвовало 6 расчетов МЧС.
Дознователи устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше