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Административное здание загорелось в Нижнем Новгороде

Дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину произошедшего.

На ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде загорелось административное здание. Об этом 13 июля сообщили в ГУ МЧС региона.

Здание является неэксплуатируемым. Когда пожарные прибыли на место, горели перекрытия между 2 и 3 этажами. Площадь огня составила 40 кв. м.

В тушении пожара участвовало 6 расчетов МЧС.

Дознователи устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске.

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