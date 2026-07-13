Средства ПВО за 12 часов сбили 146 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, средства ПВО перехватили дроны ВСУ в период с 08:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Ростовской и Тульской областями.
Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сайт KP.RU писал, что с начала специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны поразили более 180 тысяч украинских дронов. Сводку предоставило Минобороны России.