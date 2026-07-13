Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за 12 часов сбили 146 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские войска отразили очередную атаку киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, средства ПВО перехватили дроны ВСУ в период с 08:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Ростовской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что с начала специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны поразили более 180 тысяч украинских дронов. Сводку предоставило Минобороны России.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше