За день над Россией сбили 146 БПЛА

За день средства ПВО перехватили над регионами России 146 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
За период с 8:00 мск до 20:00 мск БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Также — над Московским регионом, Черным и Азовским морями.
В ночь на 13 июля российские средства ПВО сбили 342 дрона над регионами страны.
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