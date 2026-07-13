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За день над Россией сбили 146 БПЛА

За день средства ПВО перехватили над регионами России 146 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

За день средства ПВО перехватили над регионами России 146 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

За период с 8:00 мск до 20:00 мск БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Также — над Московским регионом, Черным и Азовским морями.

В ночь на 13 июля российские средства ПВО сбили 342 дрона над регионами страны.

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