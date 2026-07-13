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На улице Чаадаева загорелось административное здание

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Источник: Нижегородская правда

Вечером 13 июля в Нижнем Новгороде произошло возгорание административного здания. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар заметили на улице Чаадаева в не эксплуатируемом строении. По прибытии первые пожарные подразделения зафиксировали горение перекрытий между 2 и 3 этажами.

Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 6 расчетов МЧС России.

В настоящее время дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что газель загорелась посреди улицы в Нижнем Новгороде.

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