На улице Чаадаева загорелось административное здание

Вечером 13 июля в Нижнем Новгороде произошло возгорание административного здания. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар заметили на улице Чаадаева в не эксплуатируемом строении. По прибытии первые пожарные подразделения зафиксировали горение перекрытий между 2 и 3 этажами.
Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 6 расчетов МЧС России.
В настоящее время дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что газель загорелась посреди улицы в Нижнем Новгороде.
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