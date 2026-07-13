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ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск.

Источник: Life.ru

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Московскую область.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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