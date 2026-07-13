ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Московскую область.
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