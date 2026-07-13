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Политика Бориса Надеждина* отпустили из полиции до суда по его делу

Полицейские отпустили политика Бориса Надеждина* после составления протокола об административном правонарушении в отношении него. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

Полицейские отпустили политика Бориса Надеждина* после составления протокола об административном правонарушении в отношении него. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

— В настоящий момент Надеждина* отпустили из полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Его дело будет рассмотрено в Долгопрудненском суде Подмосковья 17 июля, — объяснил юрист.

По словам адвоката, дело, возбужденное в отношении политика, связано с видеороликом с участием Алексея Навального**, ссылку на который Надеждин* разместил в своих социальных сетях, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Борису Надеждину* грозит до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики. Столичный суд рассмотрит это дело в ближайшее время. Также политика могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей или назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов.

*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.

**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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