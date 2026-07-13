Политика Бориса Надеждина* отпустили из полиции до суда по его делу

Ранее стало известно, что Борису Надеждину* грозит до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики. Столичный суд рассмотрит это дело в ближайшее время. Также политика могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей или назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов.