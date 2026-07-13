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В Нижнем Новгороде умер раненный свидетельницей полицейский

Нижегородский полицейский погиб после нападения свидетельницы по уголовному делу, сообщает региональное ГУ МВД.

Нижегородский полицейский погиб после нападения свидетельницы по уголовному делу, сообщает региональное ГУ МВД.

Согласно сообщению главка, несколько дней назад участковый Сергей Мурыгин прибыл к свидетельнице по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Когда капитан полиции потребовал от 42-летней женщины проехать с ним, та внезапно достала нож, ударила офицера в шею и скрылась.

Впоследствии она была задержана, а полицейский доставлен в больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь сотрудника МВД, но сегодня стало известно о его смерти.

Коллеги отмечают, что Сергей Мурыгин работал в полиции девять лет и отлично себя зарекомендовал. У него осталась жена и маленький ребенок, главк заявил, что окажет помощь семье офицера.