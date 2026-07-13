В Нижнем Новгороде умер раненный свидетельницей полицейский

Нижегородский полицейский погиб после нападения свидетельницы по уголовному делу, сообщает региональное ГУ МВД.
Согласно сообщению главка, несколько дней назад участковый Сергей Мурыгин прибыл к свидетельнице по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Когда капитан полиции потребовал от 42-летней женщины проехать с ним, та внезапно достала нож, ударила офицера в шею и скрылась.
Впоследствии она была задержана, а полицейский доставлен в больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь сотрудника МВД, но сегодня стало известно о его смерти.
Коллеги отмечают, что Сергей Мурыгин работал в полиции девять лет и отлично себя зарекомендовал. У него осталась жена и маленький ребенок, главк заявил, что окажет помощь семье офицера.