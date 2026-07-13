Собянин сообщил об уничтожении уже 55 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил о ликвидации уже 55 украинских беспилотников, летевших на столицу.
— Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, — отметил мэр.
Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков, уточнил глава города в мессенджере МАКС.
Также 13 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ отчитались, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины над российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей.
В этот же день российские военнослужащие сбили в небе над Калужской областью 11 украинских дронов. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.