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Собянин сообщил об уничтожении уже 55 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил о ликвидации уже 55 украинских беспилотников, летевших на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил о ликвидации уже 55 украинских беспилотников, летевших на столицу.

— Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, — отметил мэр.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков, уточнил глава города в мессенджере МАКС.

Также 13 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ отчитались, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины над российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей.

В этот же день российские военнослужащие сбили в небе над Калужской областью 11 украинских дронов. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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