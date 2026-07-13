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49 пожаров потушили в Нижегородской области за неделю

За семь дней спасатели также 95 раз выезжали на ДТП и зарегистрировали 10 происшествий на воде.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Нижегородской области сотрудники МЧС ликвидировали 49 пожаров. Во время их тушения удалось спасти шесть человек, в том числе двоих детей, еще 32 человека были эвакуированы. Пострадали два человека, погибших на пожарах не зарегистрировано. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Кроме того, за последние семь дней пожарно-спасательные подразделения 95 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Особую тревогу вызывает ситуация на водоемах региона. За неделю здесь произошло десять происшествий, в результате которых погибли десять человек, среди них один ребенок.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за состоянием электропроводки и не пользоваться неисправным оборудованием. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, а отдыхающим у воды — купаться только в разрешенных местах, надевать спасательные жилеты во время прогулок на лодках и не оставлять детей без присмотра.

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