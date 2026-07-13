49 пожаров потушили в Нижегородской области за неделю

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за состоянием электропроводки и не пользоваться неисправным оборудованием. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, а отдыхающим у воды — купаться только в разрешенных местах, надевать спасательные жилеты во время прогулок на лодках и не оставлять детей без присмотра.